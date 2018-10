0831 Space si conferma sempre di più uno spazio polifunzionale. Ai grandi successi che continua ad ottenere in campo musicale e come spazio-meeting, adesso si aggiunge – su iniziativa di Antonio Rollo – una maggiore presenza di appuntamenti prettamente culturali ed artistici.

Dopo aver ufficializzato una collaborazione con la Fondazione del Nuovo Teatro Verdi, “0831 Teatro” ha allestito il programma della prima stagione teatrale.

Lo spettacolo inaugurale è previsto per il 10 novembre quando andrà in scena “Icaro Caduto”, per la regia di Enrico Messina – scritto e interpretato da Gaetano Colella.

Si prosegue il 15 dicembre con “Gramsci Antonino, detto Nino” per la regia di Fabrizio Saccomanno – scritto da Francesco Niccolini e da Fabrizio Saccomanno.

Il terzo spettacolo è previsto per il 19 gennaio 2019 con “Arcangelo” di Franco Ferrante (regia di Michele Bia).

Il 16 febbraio sarà la volta di “Lingua matrigna” di Agota Kristof per la regia di Marinella Anaclerio, mentre il 16 marzo andrà in scena “Club 27” di Ippolito Chiarello per la regia di Michele Campanale.

La stagione teatrale dello 0831 si chiuderà il 6 aprile con “Quale droga fa per me?” di Kai Hensel per la regia di Marinella Anaclerio.

Particolare estremamente interessante è che tutti gli spettacoli si svolgeranno di sabato. Una novità per il teatro nella città di Brindisi.

E i partecipanti, in attesa dell’inizio (fissato per le ore 21), già a partire dalle ore 20.15 potranno accedere ad un momento di puro gusto con l’Aperi-Teatro. Il costo del biglietto per un singolo spettacolo è di 10 euro, mentre gli abbonati del Teatro Verdi potranno usufruire di uno sconto del 20%. L’abbonamento per l’intera stagione teatrale ha un costo di 48 euro, mentre per gli abbonati del Teatro Verdi sarà di 40 euro.

Lo 0831 Teatro è a Brindisi in via Appia 98/A – infoline 0831562565 – 3487029306