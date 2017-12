Domani 29 dicembre, alle 20.30, presso il Teatro Olmi di Latiano andrà in scena lo spettacolo teatrale “Abito, Territori di Tessuto” , di e con Erika Grillo (parole) & Walter Pulpito (musica). Costo del biglietto: 5 euro

“Tre abiti: uno per il rimorso, uno per la pazienza, uno per il coraggio.

Un mondo di individui al tempo stesso residenti e nomadi: partire, restare, tornare.

E tu, dove abiti? Abito.

Stretto, lungo, fiorato; cotone, seta, pelle.

Abitudini… Territori di tessuto.

Abito un corpo che abita un luogo: Taranto.”

“Abito. Territori di tessuto” nasce come un percorso in parallelo tra la parola ‘abito’ intesa come sostantivo: indumento, tessuto che ci cuciamo addosso e la parola ‘abito’ intesa come verbo: prima persona singolare del verbo abitare.

Così le figure di tre donne che indossano tre abiti differenti si intersecano attorno al loro abitare lo stesso luogo: Taranto, “che brilla sui due mari come un gigantesco diamante in frantumi” (Pier Paolo Pasolini).

E non una parte di Taranto qualsiasi, bensì la Città vecchia, il borgo antico… un’isola: un fazzoletto di terraferma circondato da due mari: Mar Piccolo e Mar Grande.

Uno spettacolo, dunque, che nasce da un desiderio: abitare.

Per maggiori info: Teatro Olmi, via Verdi 1, 3286610085 terredilaerte@gmail.

Infopoint Latiano, via S. Margherita 48, 0831727871 iatcittad