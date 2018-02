Liberi e Uguali presenta i propri candidati in provincia di Brindisi

Massimo D’Alema, candidato al Senato con la lista Liberi e Uguali, prosegue domani il suo tour elettorale in vista delle elezioni del 4 marzo. Alle ore 17.00 D’Alema sarà a Fasano (via Roma, 8) per l’inaugurazione del comitato elettorale di Giuseppe Palazzo. Alle ore 19,00 parteciperà ad un’iniziativa pubblica a San Pietro Vernotico presso l’Aula consiliare (Piazza Falcone).

Giovedì 8 Febbraio a Brindisi, alle ore 11, presso la sede di Liberi e Uguali in via de Flagilla 7, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei candidati di Camera e Senato.

Interverranno:

Rossella Muroni, Vito Antonacci, Giuseppe Palazzo, Valentina Carella, Pier Luigi Sozzi, Rosanna Cavallo.

Gli organi di stampa tutti sono invitati.