La Brio Service Carovigno tra le mura amiche non tradisce mai le attese e vince la sua sesta partita di fila conquistando la vetta della classifica.

I ragazzi del patron Giuseppe Greco affrontavano la Hope Casarano che si presentava a Carovigno da imbattuta e con la consapevolezza di essere stata l’unica squadra a sconfiggere durante la stagione gli atleti carovignesi. Inevitabilmente, vista la posta in palio, le due squadre entrano in campo contratte e faticano a trovare il canestro, ma ben presto i padroni di casa iniziano a trovare le giuste soluzioni offensive e con la coriacea difesa a uomo messa in campo da coach Monna scavano un solco che segnerà sin da subito il match. All’intervallo il tabellone luminoso segnerà il punteggio 33 a 20 per la Brio Service.

Ad inizio terzo quarto comincia lo show del Carovigno che si dimostra forte, solido, preparato e con tanta voglia di chiudere la contesa. I padroni di casa non sbagliano più nulla, recuperano palla su palla in difesa e perfezionano in contropiede il capolavoro che stavano realizzando davanti ai tantissimi tifosi accorsi al pala “Fernando Prima” che non facevano altro che applaudire le gesta dei propri beniamini davvero galvanizzati da questo importantissimo match. Il terzo quarto si chiuderà con un sonoro + 26. L’ultimo periodo è poca roba, gestione totale della partita da parte della Brio Service che chiude con il punteggio di 72 a 42, ribalta il – 4 subìto in quel di Casarano e si prende prepotentemente la vetta della classifica in solitaria.

Da martedì coach Monna e lo staff tecnico inizieranno a preparare la difficile e insidiosissima trasferta di Mesagne, squadra che si è rinforzata rispetto al girone di andata e che cercherà sino alla fine di centrare l’obiettivo playoff, quindi appuntamento Domenica 25 febbraio, palla a due alle ore 17:00 presso la palestra “Falcone”. Forza Carovigno!

Tabellini: Zito 11, De Leonardis 12, Grasso 3, Pascale, Giaffreda 9, Travaglini 8, Tamborrino 4, Specchia 6, Monna 17, Greco 2.

Coach: Carmine Monna; Assistant Coach: Luca Lococciolo.

Uff. Stampa ASD Carovigno Basket

Associazione Sportiva Dilettantistica