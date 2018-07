“Apriamo il centro per informare i cittadini su che cosa è il nostro centro SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) ed il sistema di accoglienza per persone che fuggono da guerre, persecuzioni, violenza, discriminazioni, fame e disperazione.

Di questi tempi è importante informare e fare conoscere la storia e la realtà di chi soffre, chiede aiuto e si vuole emancipare”

Con queste parole i responsabili dello Sprar di Brindisi di Via Leonardo Leo 15 a Tuturano (BR), presentano l’open day organizzato per Sabato 14 luglio

Questo il programma della giornata:

A partire dal pomeriggio – accoglienza ai visitatori.

– 19:30 presentazione iniziativa e interventi sul sistema di accoglienza ai migranti e saluto del Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi;

– 20:00 interventi a conclusione del campo “Ti racconto l’antimafia” tenutosi presso lo SPRAR di Tuturano, a cura di ARCI – SOLERIN – CGIL – SPI – FLAI – AUSER;

– 20:50 proiezione del video documentario “INTRECCI” realizzato da Daniele Guadalupi nell’ambito del laboratorio teatrale interculturale a cura di Sara Bevilacqua promosso dall’Associazione Io Donna.

– 21:30 musica e balli con il gruppo di musiche popolari del sud Italia “Bellu ci balla”;

buffet multietnico a cura degli SPRAR di Brindisi e Ostuni (Solerin) e di San Pietro Vernotico (ARCI)