I Carabinieri della Stazione di Latiano hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Angelo Scredi, 42 enne di Torre Santa Susanna domiciliato a Latiano.

I militari, a seguito della perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto all’interno del cassetto del comodino nella camera da letto, una scatola per cellulare contenente un rotolo di nastro isolante di colore nero, due bilancini di precisione intrisi di sostanza polverulenta, una forbice, un involucro in cellophane sigillato con nastro isolante di colore bianco contenente sostanza stupefacente di tipo hashish per un peso complessivo di 3,2 gr., nonché un involucro in cellophane sigillato contenente cocaina per un peso complessivo di 14,9 gr..

Nel corso dell’attività, è stata rinvenuta la somma contante di 320 € in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, SCREDI Angelo è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.