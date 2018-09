E’ stato identificato e denunciato per deturpamento e imbrattamento di cose altrui (articolo 639 del Codice Penale) il ragazzo diciannovenne, V.C., che nella serata del 16 settembre ha disegnato con un pennarello la porta di un condominio in via De Flagilla. Il ragazzo è stato ripreso da un’amica, di diciotto anni, che ha postato in rete attraverso i social network l’intera sequenza dell’atto vandalico. Anche lei rischia una denuncia penale per favoreggiamento o concorso.

Grazie a queste immagini la Polizia Locale è riuscita in poche ore ad identificare il colpevole e a convocarlo presso il Comando dove, accompagnato dalla madre, ha ammesso le sue responsabilità dichiarandosi anche pronto a risarcire il danno commesso.

La stessa volontà, subito dopo la convocazione della Polizia Locale in qualità di persona informata sui fatti, l’ha espressa anche all’amministratore di condominio dello stabile danneggiato.