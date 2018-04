La celebrazione del 73° anniversario della Giornata della Liberazione, promossa dalla Prefettura, in collaborazione con il Comando Brigata Marina San Marco ed il Comune capoluogo, si svolgerà a Brindisi domani, 25 aprile, in Piazza Santa Teresa alla presenza dei vertici delle Forze dell’Ordine, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e delle altre Istituzioni Civili e Militari.

La cerimonia avrà inizio alle ore 10.30 con il passaggio in rassegna dei reparti in schieramento da parte del Prefetto e del Comandante della Brigata Marina San Marco, Contrammiraglio Cesare Petragnani, cui seguirà l’alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti in ricordo del sacrificio offerto da parte di coloro che hanno dato la propria vita per l’affermazione dei valori della libertà e dell’indipendenza, principi fondanti della Repubblica Italiana.

La cerimonia si concluderà in Piazzetta “Sottile de Falco” con l’omaggio alla memoria dei caduti della resistenza promosso dal Comitato Provinciale ANPI.

La cittadinanza è invitata a partecipare.