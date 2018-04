25 Aprile. Nel Centro Commerciale Le Colonne Shopping Centre, a Brindisi, per il terzo anno consecutivo, si svolgerà l’iniziativa Food Fun Music organizzata in collaborazione con l’associazione Puglia Insieme si Può e Discordia Records.

Una giornata organizzata nel territorio, per il territorio e dedicata allo shopping durante la quale sarà anche possibile degustare ed apprezzare i prodotti tipici locali, eccellenze del territorio che saranno protagoniste di una sorta di vetrina del gusto che si terrà in Galleria. Sempre in Galleria, potremmo finalmente trovare quel vecchio 33 giri che contiene brani originali che cerchiamo da tempo! Le Colonne Shopping Centre, infatti, sarà meta di tanti appassionati del vinile che avranno la possibilità di fare un tuffo nel passato, di acquistare dischi dall’intramontabile fascino o di scambiare con altri vinyl- addict pezzi rari, difficili da reperire sul mercato.

“Il vinile è stato abbandonato dagli audiofili nel 1982 in concomitanza con l’avvento del compact disk ad opera di Philips e Sony- ha dichiarato Carlo Elia di Audiofhile Music Club, responsabile del più autorevole gruppo audiofilo italiano- ma questo supporto propagandato come perfetto e insostituibile, sin da subito si è rivelato “freddo” e poco empatico, privo di fascino e appeal. Tuttavia, per circa 40 anni, solo una minoranza di collezionisti ha continuato a coltivare questa passione acquistando dischi. Nel 2010, invece, è arrivata la svolta, gli appassionati hanno iniziato a non comprare più i CD- prosegue Carlo Elia- potendo scaricare la musica in formato liquido, ovvero il file digitale senza supporto solido. Questo ha indotto le case produttrici a rivedere le loro posizioni iniziali alla luce del crollo del mercato del cd. E’ stato così che il vinile ha iniziato a vivere la sua seconda vita, raddoppiando ogni anno la percentuale dei volumi di vendita. Oggi, insomma, il vinile- conclude Elia- rappresenta la riabilitazione di un’opera d’arte che era stata immeritatamente mortificata”

Vinile e non solo in una giornata per il territorio, per esaltarne le sue peculiarità a tavola, per apprezzarne le sue bontà e i suoi gusti più autentici, i prodotti caseari e quelli della terra.

Inoltre, per quanto riguarda l’intrattenimento, alle ore 18.00, è prevista l’esibizione dei fratelli Gargarelli, tre talentuosi ragazzi di Brindisi che sono stati tra i protagonisti di “Ballando con le stelle”, nota trasmissione di Rai Uno, condotta da Milly Carlucci. Insomma, una festa da trascorrere in maniera leggera e spensierata anche all’insegna dello shopping, del divertimento e della musica.

Per ” liberare” anche le tue emozioni, 25 Aprile, Le Colonne Shopping Centre, Food Fun Music, il divertimento è assicurato!

(il 25 aprile l’ipermercato resterà chiuso).