I Carabinieri della Stazione di Oria, congiuntamente ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica, Andrea Andriani, 27enne del luogo.

L’uomo, in seguito a perquisizione domiciliare nella sua abitazione, è stato trovato in possesso di 77 grammi di marijuana suddivisi 25 dosi e 4 grammi di hashish suddivisi 2 dosi, nonché vario materiale finalizzato al confezionamento delle dosi e un bilancino elettronico di precisione, il tutto occultato in un comodino in camera da letto e sottoposto a sequestro. Nella circostanza i militari, con l’ausilio del personale tecnico dell’Enel, hanno accertato che l’arrestato mediante un allaccio abusivo diretto sulla rete di pubblica distribuzione, ha eseguito un by–pass al contatore.

Tale artifizio ha consentito all’uomo di sottrarre complessivamente 9.150 Kw/h per un importo di circa 1.700 €, corrispondente al periodo da settembre 2016 alla data odierna. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, Andriani è stato sottoposto agli arresti domiciliari.