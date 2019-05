E’ partita regolarmente, qualche minuto dopo le 9 della mattinata do oggi, domenica 12 maggio, con il benestare di organizzatori e forze dell’ordine, la 36.a Edizione di “Brindisi in Bicicletta”.

Ai nastri di partenza in Piazza Vittorio Emanuele, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, si sono presentanti in circa 450 (dei quasi 800 iscritti) di tutte le età. Il Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi e il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi Gianluigi Menga hanno dato il via alla ciclopasseggiata con la classica bandiera a scacchi .

Il percorso dell’ormai storico e tradizionale raduno cicloturistico, marchio di fabbrica della A.S.D. Unione Sportiva ACLI “Fausto Coppi” di Brindisi, è stato rivisto a cause delle condizioni climatiche successive alla partenza, con il gruppone dei partecipanti che è riuscito comunque a completarlo fino all’arrivo, ai piedi della Scalinata Virgilio, sul Lungomare Regina Margherita.



La premiazione, che abitualmente si svolge all’ombra delle Colonne Romane subito dopo l’arrivo dell’ultimo ciclista, è stata invece rimandata a data da destinarsi nella sala “Mario Marino Guadalupi” a Palazzo di Città con la conduzione del giornalista Nico Lorusso alla presenza di tutti gli assegnatari dei riconoscimenti che come noto coinvolgeranno la bicicletta più antica partecipante, la persona più anziana, le 2 famiglie più numerose i i 3 gruppi sportivi più numerosi, i 3 cicloturisti più bizzarri e originali ed altre motivazioni riscontrate dalla commissione giudicante.

La scelta dello spostamento della premiazione, dettata dalla già annunciata volontà degli organizzatori a partire dallo storico ideatore Romeo Tepore, di chiudere questa ennesima esperienza con una grande festa.