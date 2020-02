Parola ai cocktail per la prima edizione del quattro mani al Bar del Portico di Borgo Egnazia. Sabato 29 febbraio Dario Gentile, Beverage Director del Bar del Portico e Patrick Greco, Bar Manager del Bvlgari Hotel Milano presenteranno una selezione di cocktail d’autore per celebrare la magica arte della mixology.

Protagonisti dell’evento cinque signature cocktail del Bvlgari Hotel e cinque signature di Borgo Egnazia, alcuni dei quali impreziositi dall’Egnazia Vermouth Rosso, il primo vermouth di origine pugliese, e gli inconfondibili profumi tipici della macchia mediterranea, tra cui il rosmarino, il timo, la lavanda, le scorze di agrumi del Gargano e soprattutto l’ulivo, simbolo per eccellenza della Puglia. La serata all’insegna del buon bere continuerà nella scoperta dei sapori della tradizione con una cena al Porticato, semplice e raffinato ristorante interamente in pietra locale.

Musica dal vivo e il bianco scintillante del bancone del Bar del Portico faranno da cornice a una serata inedita, che vede la collaborazione di due tra i migliori bar d’Italia per un quattro mani mai visto prima in Puglia.

I PROTAGONISTI

Patrick Greco arriva al Bvlgari Hotel Milano nel 2008 e si distingue da subito per la sua creatività, professionalità e dedizione. Dal 2013 è Manager del bar del Bvlgari hotel, premiato come uno dei Migliori Cocktail Bar d’Albergo in Italia dalla prestigiosa Guida Gambero Rosso 2020.

Dario Gentile, Beverage Director del Bar del Portico di Borgo Egnazia, ha sangue pugliese ed esperienza internazionale. La sua idea dietro la collezione dei cocktail del Portico è ispirata ai grandi classici, tutti reinterpretati e impreziositi dai più tipici ingredienti del terroir pugliese. Ogni preparazione è home-made, creata partendo da un frutto o un’erba aromatica raccolta dall’orto di Borgo Egnazia o dalle campagne pugliesi.

Il Bar del Portico è aperto anche per gli ospiti che non soggiornano a Borgo Egnazia tutti i giorni dalle 10.00 alle 1.00. Per info sull’evento e prenotazioni – 0802255772.

IL BAR DEL PORTICO – Inaugurato a maggio 2018, il Bar del Portico è il grande bar di Borgo Egnazia, interamente realizzato in tufo e pietra nell’inconfondibile stile del Borgo. Il luogo migliore per un aperitivo al tramonto o per un cocktail dopo cena che consentirà agli ospiti di provare inedite esperienze nel mondo del bere miscelato. La collezione dei cocktail del Bar del Portico è ispirata ai grandi classici, tutti reinterpretati e impreziositi dai più tipici ingredienti del terroir pugliese.

BORGO EGNAZIA – In meno di dieci anni Borgo Egnazia ha conquistato una posizione unica come destinazione turistica di alto livello, diventando un’icona dell’ospitalità pugliese in tutto il mondo. Dal 2010 propone su un diverso concetto di ospitalità e benessere, basato su esperienze locali e autentiche. L’obiettivo principale è sempre stato quello di offrire “felicità” agli ospiti, concentrandosi su esperienze uniche e su misura, fortemente legate alle tradizioni locali ma innovative allo stesso tempo.

Borgo Egnazia – Savelletri di Fasano – Fasano (BR)