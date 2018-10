Al via la 16° fase finale del torneo nazionale di scopone scientifico per non vedenti.

Le coppie provenienti dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, dopo aver disputato e vinto le fasi provinciali e regionali, si contendono a Brindisi in un girone all’italiana il titolo di campione italiano di scopone scientifico per non vedenti 2018.

L’evento è organizzato dal Consiglio Nazionale, dal Consiglio Regionale della Puglia, dalla sede territoriale dell’U.i.c.i di Brindisi, con il supporto dei volontari del servizio civile, e si svolgerà dal 26 al 28 ottobre 2018 presso l’Hotel Orientale sito in Corso Garibaldi 40.