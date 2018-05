Venerdì 4 maggio presso il Campo Scuola di Atletica Leggera “Lucio Montanile” di Brindisi si è svolta per il secondo anno consecutivo la finale regionale dei campionati studenteschi di Duathlon.

La manifestazione, organizzata dal Comitato Regionale Puglia e dalla Delegazione Provinciale di Brindisi, con il supporto degli Uffici del MIUR Regionale e Provinciale e con la disponibilità del Comune Brindisi, che ne ha concesso l’uso dell’impianto, ha visto ancora una volta la presenza di Decathlon Italia come sponsor tecnico.

Il Duathlon, specialità del Triathlon e sport multidisciplinare come quest’ultimo, si differenzia da esso perché anziché effettuare le tre frazioni in tre modalità (Nuoto/Bici/Corsa) ne richiede la percorrenza con solo due tipologie di spostamento (Corsa/Bici/Corsa). Per questa sua caratteristica che la rende di facile organizzazione perché attuabile da tutti, la FITRI, Federazione Italiana Triathlon, lo ha scelto come proposta per le scuole.

Presso il Campo Scuola “Lucio Montanile” si sono riunite ben dodici scuole, rappresentate da 180 alunni (divisi tra maschi e femmine) accompagnati dai propri docenti, provenienti da tutte le province pugliesi. La più rappresentata è stata quella Brindisina, con 5 istituti cittadini e tre della provincia. Ben 134 gli alunni presenti e partecipanti, con un unico obiettivo: dimostrare il grosso lavoro di propaganda e divulgazione svolto dalla Delegazione Provinciale attraverso i tecnici dell’unica società presente sul territorio, la Junior Brindisi, retta dal Prof. Vito Giannotti.

I concorrenti, divisi in batterie di 12, (maschi e femmine separati), si sono cimentati su di un percorso totale di 1200 mt, (200 di corsa/800 in bici/200 di corsa).

Neanche la pioggia, presentatasi durante la manifestazione a tratti anche intensa, ha spento l’entusiasmo e la grinta dei partecipanti che si sono battuti per conquistare i posti disponibili per la Finale Nazionale che si terrà a Porto Sant’Elpidio a fine maggio.

Il Presidente del Comitato Regionale Pugliese, Dott. Claudio Meliota, coinvolto in prima persona nell’organizzazione dell’evento e nell’allestimento del percorso ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti.

Lo staff organizzativo ha potuto contare sul supporto di alcuni insegnanti delle varie scuole del territorio e di un gruppo di alunni messi a disposizione dall’Istituto Carnaro di Brindisi, grazie alla disponibilità del suo Dirigente la Prof, Clara Bianco.

Risultati

Categoria Ragazzi M

1 Gemma Giovanni IC San Pietro Vernotico

2 Primiceri Robarto IC San Pietro Vernotico

3 Cioce Francesco SM Salvemini Taranto

Categoria Ragazzi F

1 Gesuè Eleonaora IC San Pietro Vernotico

2 Liuzzi Adriana SM Salvemini Taranto

3 Gambacorta Elena SM Amedeo D’aosta Bari

Categoria Cadetti M

1 Laterza Carlo SM Mercadante Altamura

2 Carbone Luca Pio IC San Pietro Vernotico

3 Totaro Antonio SM Mazzini Torre S. Susanna

Categoria Cadetti F

1 Da Carlo Aurora SM Mazzini Torre S. Susanna

2 Zille Elisa IC San Pietro Vernotico

3 Fiore Piera SM Mercadante Altamura

Staffette Cat. Ragazzi

1 IC San Pietro Vernotico B

2 SM Salvemini Taranto

• IC San Pietro Vernotico A

Staffette Cat. Cadetti

1 IC San Pietro Vernotico

2 SM Mazzini Torre S. Susanna

3 SM Mercadante Altamura