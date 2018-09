Vi capita mai di iniziare un diario e finire con l’arenarvi desolatamente? Entrate in libreria o in un museo e non resistite alla tentazione di comprarne un altro, bello, colorato, artistico? E poi? Finisce che rimane lì, insieme ad altri diari, belli, colorati, artistici, a lasciarsi ammirare. Vuoto.

Il destino della pratica diaristica, è, in molti casi, quello delle buone intenzioni… Il desiderio di iniziare un giornale di vita è quasi sempre acceso da un accadimento, ma con l’indebolirsi di quella prima forza impattante, anche la volontà si esaurisce. E così la carta e l’inchiostro restano lì, in attesa di un nuovo evento e possibile inizio. La redazione del diario ha una sua metodica che, una volta appresa, entra nel novero delle buone abitudini, facendosi, filosoficamente ‘abitu-azione’.

La filosofia pratica sostiene questa trasformazione da intenzione ad azione. E le procedure filosoficamente orientate che orientano ed integrano questo percorso sono da intendersi come una esperienza di ri-orientamento di tutti quei quei valori e modi di pensare e di agire che si sono cristallizzati nel tempo. L’esplorazione potenzialmente infinita delle ‘epoche’ di una vita, la diaristica come esercitazione della cura di sé.

Lo scopo del corso è quello di acquisire una metodica per dare consistenza a quei taccuini, pizzini, e quaderni che restano lì, incompleti: un modo per recuperare e attivare produttivamente, ancorché transitoriamente, tutte quelle figure della memoria, dell’immaginario, della relazione con l’altro e dell’etica, che nel tempo attivano o riattivano comportamenti e modi di essere.

Nella fase finale del corso entreremo in una conversazione intima con Le vite degli altri scegliendo una figura di saggezza della quale scrivere il diario in prima persona!

La preventiva lettura dell’unico testo in italiano, Curarsi con il diario, ancorché difficilmente reperibile, è utile, ma non necessaria.

Tutto quello che occorre portare con sé è una penna e un set di matite o pennarelli colorati: verde, blu, arancio, rosso, giallo, e un quaderno ad anelli grande con molti fogli a quadretti piccoli. I cartoncini colarti vi saranno distribuiti.

La prossima edizione si terrà dal 27 settembre per un mese alla Caffetteria Letteraria Nervegna di Brindisi. Il corso proseguirà nelle date seguenti: 2, 4, 9, 12, 16, 18, 23, 26, 30 ottobre dalle 19.30 alle 21. Il costo è di 150€ a persona.

10% di sconto per 60+ e 18- e per chi porta un amico.

Per informazioni e iscrizioni: Fancesca 3476207390

Mail: caffetterialetterarianervegna@gmail.com

Testimonianza di un partecipante: https://pensafilosofico.it/2009/09/03/la-polvere-doro/

Paola Teresa Grassi ha organizzato e partecipato nel 2005 al primo Corso di Diario Intensivo® realizzato in lingua italiana dalla Dialogue House di New York, e da allora ha progettato e coordinato in diverse occasioni e situazioni un modulo che integra la metodica originale con alcune procedure filosoficamente orientate note come “pratiche filosofiche”.

