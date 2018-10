Nelle giornate del 9 e 10 novembre 2018, presso la sala Convegni dell’Autorità Portuale a Brindisi, si svolgerà l’evento formativo ECM “Advances in Plastic Surgery, responsabile scientifico Dr. Pasquale Verrienti.

Il termine inglese “advance” ha molteplici significati: “progresso”, inteso come movimento in avanti, innovazione; ma anche “miglioramento”, ed infine “aumento di valore”. I termini racchiudono il senso del comune impegno dei professionisti in medicina: un percorso ininterrotto alla ricerca dell’eccellenza.

La Chirurgia Plastica è sempre stata una specialità “di frontiera”, aperta al confronto e alla collaborazione con altre discipline, allo stesso tempo pronta ad accogliere e a stimolare le innovazioni e i progressi che negli anni hanno coinvolto tanti aspetti della scienza: dalle ricerche sulla istocompatibilità, alla migliore comprensione della anatomia vascolare dei muscoli e dei tegumenti, fino alla conoscenza e all’impiego delle cellule staminali e della ingegneria tissutale, solo per citare alcuni esempi.

In tale contesto, l’evento vuole approfondire alcuni degli aspetti più significativi della Chirurgia Plastica, per illustrare i progressi nel trattamento di patologie complesse, utilizzando le più moderne strategie terapeutiche, attraverso un confronto tra gli specialisti del settore e discutendone anche con Ortopedici, Endocrinologi, Chirurghi Vascolari ed Oncologi.

Gli argomenti delle relazioni spaziano dalla oncologia cutanea al capitolo della ricostruzione mammaria post-oncologica, dal moderno trattamento delle ferite difficili e del piede diabetico alla chirurgia post-bariatrica sino alle possibilità terapeutiche offerte dalle attuali tecniche microchirurgiche.

Previsti n. 9 crediti formativi per Medici Area Interdisciplinare e per Infermieri e Infermieri Pediatrici. I lavori saranno introdotti dal Dr. Pasquale Verrienti, Direttore del Reparto di Chirurgia Plastica dell’Ospedale Perrino di Brindisi.

