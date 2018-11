Appuntamento per le imprese turistiche della provincia di Brindisi. Lunedì 19 novembre, dalle ore 9 alle ore 14, presso la sede della Confcommercio di Brindisi (via Sabin, 2 – Zona Industriale) avrà luogo una workshop formativo per imparare ad usare gli strumenti di Google.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Confcommercio, Federalberghi, Regione Puglia e Puglia Promozione.