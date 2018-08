Inizia sabato sera nel centro storico di Carovigno il percorso enogastronomico VICOLI DIVINI – prima edizione – organizzato dal Comune di Carovigno per promuovere le aziende locali e arricchire il cartellone degli eventi estivi.

L’iniziativa prevede quattro serate dedicate al gusto e alla convivialità. Il primo appuntamento con Vicoli DiVini è domani ore 21:30 in Piazzetta Coriolano, nel cuore del centro storico di Carovigno. Qui saranno allestiti stand per la degustazione di prodotti tipici tradizionali grazie alla presenza delle aziende del territorio e al coinvolgimento dei locali circostanti la Piazza e il borgo antico. Pane, pasta, frise, olio extravergine, salumi, formaggi, vini e non solo per una passeggiata all’insegna dei sapori più tradizionali nella città della ‘Nzegna.

A intrattenere il pubblico durante la prima serata sarà la musica dei mandolini del Circolo Mandolinisti di San Vito dei Normanni e i giocolieri del gruppo ‘Ntartien di Carovigno.

Il tutto è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale e dall’assessorato al turismo e spettacolo. “Il nostro intento è offrire nuove opportunità di valorizzazione del centro storico – afferma l’assessore La Camera – nonché di offrire strumenti di promozione gratuita alle nostre aziende e un’ampia selezione di eventi al nostro pubblico di turisti e residenti”.

Il percorso enogastronomico si ripeterà anche venerdì 24, 31 agosto e 7 settembre nell’ambito della rassegna il Gusto del Cinema, organizzata dall’associazione L’Olio di Puglia – Dialoghi Fluidi. Ben tre serate dedicate ad aumentare la consapevolezza dei consumatori nella scelte di acquisto consapevoli – verso prodotti alimentari di qualità – con l’aiuto del cinema.

La rassegna cinematografica ha in programma la proiezione dei seguenti film del panorama internazionale:

24 agosto “Le ricette della signora Toku” di Naomi Kawase

31 agosto “Soul kitchen” di Fatih Akın

7 settembre “Julie & Julia” di Nora Ephron con Maryl Streep

La proiezione di film a tema gastronomico diventa così l’occasione per riflettere sull’importanza del cibo sano e degli ingredienti della nostra cucina, nel contempo degustandone le prelibatezze.