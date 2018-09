E’ stato ritrovato a Grottaglie Dario De Lorenzi, l’ex carabiniere di 62 anni che si era allontanato da casa nella mattinata di martedì scorso.

E’ in buone condizioni di salute anche se accusa un leggero stato confusionale.

L’uomo è stato ritrovato dai Carabinieri di Grottaglie, comune dove si erano concentrate le segnalazioni dopo l’appello lanciato nella serata di ieri danno nota trasmissione “Chi l’ha visto”.

I famigliari sono partiti da Brindisi per riportare a casa il congiunto.

Il luogotenente della Stazione di Brindisi in pensione da 2 anni, era stato avvistato per l’ultima volta intorno alle 10.30 presso il tabacchino del Quartiere Paradiso a Brindisi. Aveva lasciato la sua auto parcheggiata nei pressi dell’abitazione con, all’interno, le chiavi di casa e il cellulare.

La famiglia aveva lanciato l’allarme anche perché il 62enne è diabetico e non aveva con se le compresse.

Quando i carabinieri di Grottaglie lo hanno avvistato, De Lorenzi vagava in stato confusionale nei pressi di un semaforo.