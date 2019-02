Dopo il sold out avuto lo scorso sabato 2 Febbraio presso il Teatro Politeama Greco di Lecce, venerdì 15 Febbraio 2019, alle ore 20.30, presso il Teatro Comunale di Ceglie Messapica, il Conservatorio Tito Schipa inaugurerà l’anno accademico 2018/19 anche a Ceglie Messapica.

A presentare la serata il giornalista RAI Attilio Romita, ad esibirsi l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio, diretta dal Maestro Giovanni Pellegrini, che sarà affiancata dal corpo di ballo del Balletto del Sud con le coreografie di Fredy Franzutti.

In programma la Suite dallo Schiaccianoci di P.I. Ciaikovskij e il Carnevale degli animali di C. Saint Saens. quest’ultimo impreziosito dalle coreografie del Balletto del Sud appositamente realizzate per l’occasione.

Protagonisti i docenti e gli studenti dell’Istituzione musicale salentina insieme, per dare l’opportunità a questi ultimi di formarsi anche fuori dalle pareti delle aule, in scena dunque, dove mettere alla prova, dinanzi al pubblico, le competenze acquisite nelle aule di studio, in un’occasione di formazione alternativa, imprescindibile per la futura carriera da musicista.

L’appuntamento – organizzato dal Tito Schipa, che fa parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (settore AFAM – Alta Formazione Artistica e Musicale italiana), ha il patrocinio della Regione Puglia, Provincia di Brindisi e Comune di Ceglie Messapica. E’ stato fortemente voluto dal Presidente On. Biagio Marzo, dal Direttore M° Giuseppe Spedicati e dagli altri componenti del Consiglio d’Amministrazione come momento di apertura culturale al territorio della prestigiosa Istituzione che conta numerosi studenti, anche stranieri, e professori di alto rango artistico e didattico.

La dedica della serata sarà per l’ulivo, patrimonio del nostro territorio colpito dalla Xylella, una tematica di attualità che ha colpito parte dei nostri territori.

L’evento sarà presentato in conferenza stampa mercoledì 13 Febbraio alle ore 11,00 nel Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi.

