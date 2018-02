L’associazione Bici & Solidarietà di Carovigno incontrerà domenica 18 Febbraio alle ore 11,30 presso una piccola chiesetta della masseria in contrada “Li Veli” Andrea Martina autore del libro ” D’A ME RIVA il linguaggio mediterraneo di De Andrè ” il libro che l’autore Cellinese porta in giro in Puglia e non solo. Solitamente la presentazione dei libri avviene luoghi istituzionali, teatri , biblioteghe ecc.

Abbiamo pensato come associazione ciclistica di andare noi in bicicletta dall’autore nel proprio paese e farci presentare il libro, una sorta di presentazione itinerante in cui coinvolgeremo amici e familiare ad accompagnarci per assistere alla presentazione.

Insieme al libro di Andrea Martina ci sarà anche un piccolo momento musicale con le canzoni di Fabrizio De Andrè .

Il libro prende spunto dalla tesi di Laurea di Andrea Martina .

Nel 1984 Fabrizio De André sorprese critici e appassionati con la pubblicazione di “Creuza de Ma”, un disco cantato interamente in dialetto genovese. Un’esigenza più che un’ispirazione, combinata a meraviglia dall’incontro tra il cantautore genovese e Mauro Pagani (arrangiatore e polistrumentista) che, dopo aver interrotto la sua collaborazione con la PFM verso la metà degli anni ’70, era impegnato da diverso tempo in una lunga ricerca sugli strumenti e le sonorità mediterranee.

L’idioma scelto e gli arrangiamenti delle canzoni rappresentarono forti novità nel repertorio deandreiano, ma l’impostazione dell’album, ovvero un concept, e i contenuti delle canzoni rimasero comunque fedeli alla sua linea poetica. “Creuza de Ma” viaggia nel mar Mediterraneo e nei sogni di chi lo naviga o aspetta dalla propria riva il momento di partire, racconta storie dimenticate e muove il suo obiettivo tra gli emarginati delle città portuali, cerca una radice comune che attraversa secoli e generazioni passando dalle scie disegnate dalle barche sull’acqua.

Il disco abbraccia il Mediterraneo nella forma attraverso lingua e musica e rispetta questo spirito anche nell’essenza, cercando di essere cosmopolita, mistico e sfuggente come ogni realtà marittima.