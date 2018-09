“Giochiamo Insieme… Per Conoscere e Vincere la Disabilità”: con questo slogan l’Associazione ItaliAbile e la European Services Project & Consulting Onlus, con il patrocinio del Comune di Mesagne, organizzano per sabato 22 settembre una manifestazione sportiva al fine di sensibilizzare alla disabilità e dimostrare come sia possibile per un diversamente abile giocare assolutamente alla pari di chiunque altro.

Si parte alle ore 15 presso l’Auditorium del Castello con un torneo di scacchi under 12 e over 12, per continuare poi alle ore 16 in Villa Comunale con sfide di tennis tavolo e pallacanestro.

Conclusione alle ore 21 con la premiazione e un momento di convivialità ed amicizia in musica.

Prevista la collaborazione delle associazioni Colihbrì di Brindisi, AD Scacchi Brindisi e di Volontariato Socio Sanitario di Mesagne e la partecipazione delle squadre di pallacanestro Boys Taranto, New Virtus di Mesagne e Fortitudo di Francavilla Fontana.

Info e Prenotazioni ai Tornei:

Scacchi: 349 6762727 (costo € 3,00)

Tennis Tavolo e Basket: 347 8145015