Mercoledì 19 dicembre si svolgerà a Ostuni un Seminario ‘Open Day’ gratuito tenuto dal dottor Antonio Ferrara, direttore dell’I.G.A.T. (Istituto di Psicoterapia della Gestalt e Analisi Transazionale ), dal titolo “La società oggi. Come affrontare le nuove problematiche alla luce del Modello Gates”.

Il Seminario si svolgerà, a partire dalle ore 15.30, presso la Biblioteca Comunale “Francesco Trinchera senior”di Ostuni, ubicata in via Francesco Rodio.

Antonio Ferrara è uno psicologo e psicoterapeuta di fama internazionale, Direttore e Didatta Supervisore dell’I.G.A.T. e della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, riconosciuta dal MIUR., con sede a aNapoli e a Ostuni.

Il dottor Ferrara nel corso del Seminario accompagnerà i presenti nell’analisi delle problematiche che affliggono la società odierna, offrendo nuove chiavi di lettura e risoluzione, alla luce del Modello Gates. Quest’ultimo consiste in una Terapia Trasformativa, frutto di un’elaborazione trentennale che nasce dall’integrazione di Psicoterapia della Gestalt, Analisi Transazionale, Psicologia degli Enneatipi (Enneagramma), e Tradizioni Spirituali rivolte alla conoscenza della propria natura profonda.

In occasione del Seminario, il dottor Ferrara presenterà la sede di Ostuni, come seconda sede rispetto a quella già esistente presso l’I.G.A.T. di Napoli.

La sede distaccata dell’I.G.A.T. a Ostuni è ubicata in via Giovanni Bosco n.10 e a partire da quest’anno offrirà la possibilità a laureati in Psicologia o Medicina di iscriversi alla Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia– riconosciuta dal Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) i cui corsi partiranno dal febbraio 2019.

Per maggiori informazioni visitare il sito internet: http://www.igatweb.it