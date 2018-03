Venerdì 16 marzo alle 17.45 presso la Sala Convegni della filiale del Credito Cooperativo di Erchie, in via San Pasquale, 61, si terrà un convegno sul tema “POR Puglia 2016-2020, Contributi su finanziamenti agevolati Titolo II Capo III per attività produttive, commerciali e servizi e Capo IV per attività turistico ricettive”.

L’evento, organizzato dal Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Erchie con il Patrocinio del Comune di San Pancrazio Salentino, ha l’obiettivo di illustrare le novità in materia fornendo un utile strumento per gli attori interessati.

Interverranno il dott. Giovanni Pompeo Carrozzo, Presidente del Credito Cooperativo di Erchie, il dott. Salvatore Ripa, Sindaco di San Pancrazio Salentino, il dott. Giovanni Troso, Commercialista esperto di pratiche di finanza agevolata e il dott. Albino Maggi, direttore generale del Credito Cooperativo di Erchie.

Il convegno è aperto al pubblico con partecipazione libera e gratuita.