I Carabinieri della Stazione di Oria, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 69enne di Manduria (TA), per abbandono di animali. In particolare, nella mattinata di ieri, la pattuglia dei Carabinieri impegnata in un controllo del territorio in quella Schiavoni, hanno sorpreso l’uomo alla guida della sua autovettura, mentre lanciava dal finestrino un cucciolo di cane razza meticcia. L’animale, sprovvisto di microchip, è stato recuperato in buona salute e affidato alle cure del servizio veterinario dell’ASL di Brindisi per la successiva adozione.