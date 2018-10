È con soddisfazione che la Happy Casa Brindisi annuncia di aver sottoscritto una partnership con ‘Acqua Orsini’, Official Water biancoazzurro.

Acqua Orsini è la nuova acqua minerale made in Puglia, che punta a costruire un brand sostenibile per l’ambiente di identità pugliese che sappia trasmettere i valori di purezza e qualità del territorio di produzione. La società Sorgente di Puglia s.r.l., è stata costituita ad hoc da imprenditori e manager locali di lunga esperienza del settore specifico e di conoscenza del mercato italiano e internazionale.

L’acqua ORSINI nasce nel Parco Nazionale dell’alta Murgia, nel Comune di Poggiorsini in provincia di Bari, un tempo feudo degli Orsini Duchi di Gravina e antica famiglia aristocratica e Papale Romana. Un territorio di rara bellezza, naturale e protetto con un ricco bacino idrogeologico. L’acqua minerale Orsini viene classificata “oligominerale” per via del suo equilibrato residuo fisso che, insieme allo scarso contenuto di sodio e ad una buona dose di bicarbonato, conferiscono all’acqua un’apprezzabile gusto al palato e una valenza salutistica per lo Sport.

Con il progetto ‘Vegbottle’ nasce l’impegno di ridurre il proprio impatto ambientale con l’utilizzo della nuova bottiglia PET composta fino al 30% di materiale proveniente da origine vegetale in sostituzione delle sostanze non rinnovabili derivanti da risorse fossili. L’obiettivo è quello di diffondere la cultura del senso di responsabilità per il rispetto dell’ambiente.

Benvenuti in biancoazzurro! #ForzaBrindisi

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi