È giunta l’ora dell’ultimo match targato 2018 per l’Acqua & Sapone Junior Fasano, che domani alle 19 al Pala Palumbo di Salerno affronterà il Pressano nel match che assegnerà la Supercoppa Italiana. I campioni d’Italia in carica hanno incrociato i detentori della Coppa Italia in quattro occasioni nella scorsa stagione, tra Poule Play-Off e Semifinali Scudetto, con il bilancio perfettamente equilibrato di due successi a testa, mentre l’unico precedente in questo campionato risale allo scorso 28 novembre, quando Flavio Messina e compagni uscirono sconfitti a Lavis per 30-20. Da allora però la compagine fasanese ha conquistato tre successi consecutivi, migliorando gioco e condizione e rilanciandosi nelle zone alte della graduatoria, a tre lunghezze di distanza dal team trentino, terzo in classifica insieme al Conversano.

Nella trasferta campana saranno circa centocinquanta i sostenitori biancazzurri al seguito della formazione allenata da Francesco Ancona, che dichiara: “Abbiamo lavorato molto per giungere preparati a questo appuntamento, e ci teniamo particolarmente a questo trofeo. Rispettiamo tantissimo i nostri avversari, che hanno più volte dimostrato di essere una grande squadra, ma noi non vogliamo deludere tutta la gente che verrà a sostenerci e lotteremo al massimo per vincere la partita”.

L’incontro di Salerno, che sarà trasmesso in diretta televisiva su Sportitalia (Canale 60 del Digitale Terrestre e 225 di Sky) ed in web streaming su www.pallamano.tv, sarà arbitrato dai sig.ri Giuseppe Cosenza e Davide Schiavone, e sarà preceduto dalla gara di Supercoppa femminile tra Salerno e Oderzo, con inizio alle 17.15.

Fasano, 22 dicembre 2018.

UFFICIO STAMPA

Antonio Latartara