A Oria, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana e della locale Stazione hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di truffa, Giuseppe Frascella, 51enne residente a Taranto, che, a fronte di una cospicua fornitura (9.000 litri) di gasolio per autotrazione, ha corrisposto all’amministratore di una azienda specializzata nell’erogazione di prodotti petroliferi, con sede in provincia di Lecce, un assegno post–datato dell’importo di € 12.407, oggetto di smarrimento, con denuncia formalizzata lo scorso 11 dicembre presso la Stazione CC di Francavilla Fontana.

L’attività investigativa trae origine da due recenti analoghi episodi di truffa perpetrati sempre dall’arrestato nei confronti della medesima ditta, che il 7 e 15 dicembre u.s. aveva rifornito il Frascella complessivamente con 18.000 litri di gasolio per autotrazione pagati dallo stesso con due assegni post–datati per un totale di € 24.000, titoli facenti parte di un carnet oggetto di denuncia di smarrimento presentata presso la Stazione CC di Francavilla Fontana da parte di un cittadino cegliese.

Sintomatico che in tutte le occasioni in cui il Frascella ha richiesto la fornitura di carburante, ha contestualmente insistito affinché gli venisse consegnato nei pomeriggi dei giorni prefestivi al fine di ritardare gli accertamenti bancari sui titoli.

L’uomo, al termine delle formalità di rito è stato condotto nel carcere di Brindisi.