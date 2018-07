Una serata all’insegna della magia, in cui a farla da padrone sarà la Street Art, interpretata da acrobati, musicisti, saltimbanchi, equilibristi e dagli immancabili clown.

Sabato 14 luglio, dalle ore 21, le strade di Pezze di Greco, in provincia di Brindisi, in occasione della festività patronale dedicata a Maria Santissima del Carmine, saranno inondate da numerosi artisti che sfileranno in Corso Nazionale e in Piazza XX Settembre, regalando a grandi e piccini momenti di svago, spensieratezza e allegria.

Ci si potrà divertire ammirando le maestrie del trampoliere, che percorrerà le strade danzando e offrendo un’immagine surreale e onirica; si resterà poi col fiato sospeso seguendo le performance di equilibrismo. Non mancheranno i giochi di magia e illusionismo di “Jack il manipolatore”, noto al grande pubblico per aver partecipato

alla finale del talent “Tu si Que Vales”.



Si potrà assistere a uno spettacolo di giocoleria che comprende la difficile arte del ‘contact juggling’, offerto da un artista di estrema originalità e carisma soprannominato “Guinness world records”.

E ancora: mimi, spettacoli di palleggio acrobatico- eseguiti con un pallone da calcio- teatro di strada, clown, cabaret che coinvolgeranno il pubblico rendendolo parte attiva dello spettacolo.

Ciliegina sulla torta, lo spettacolo “Acrobatica “, che consiste in ardite performance aere realizzate tramite una struttura grazie alla quale la danzatrice salirà nell’aria regalando un numero di grande suggestione.

Lo spettacolo “Street Art” è un evento targato Lab Communications, di Concetta Renna, organizzato in collaborazione con il Comitato Feste Patronali di Pezze di Greco.