Lunedì 19 febbraio 2018, vigilia del patrocinio di San Barsanofio, patrono e protettore della Città e della Diocesi di Oria, alle ore 19.00 nella Basilica Cattedrale dell’Assunta di Oria (Br) si terrà la I edizione delle Giornate Barsanufiane, iniziativa dedicata alla conoscenza e alla valorizzazione della figura del Grande Anziano.

Saluterà don Raffaele Giuliano, parroco della Basilica Cattedrale dell’Assunta di Oria; introdurrà il prof. Antonio Corrado, presidente della sezione di Oria della Società di Storia Patria per la Puglia; relazionerà su “Barsanufio di Gaza, tra storia e tradizione locale” il prof. Luigi Neglia della Società di Storia Patria per la Puglia; coordinerà il prof. Pierdamiano Mazza, direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali e la Cultura della Diocesi di Oria.

Seguiranno eventuali interventi e infine le conclusioni.