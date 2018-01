La Regione Puglia, Sezione ciclo dei rifiuti e bonifiche, ha rideterminato l’importo del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani, la c.d. “Ecotassa”, a carico dei Comuni della Provincia di Brindisi per l’anno 2017.

Quanto sopra è stato determinato dopo la verifica dei dati trasmessi dalle Amministrazioni comunali ed il relativo controllo della rispondenza agli obiettivi previsti dal comma 2 art.1, inerente le disposizioni transitorie della L.R. n.5 del 2 maggio 2017.

Nello specifico, tale norma prevedeva agevolazioni per quei Comuni che avessero effettuato una raccolta differenziata pari almeno al 5% in più nel periodo di settembre – ottobre 2017 rispetto ai dati validati nel periodo 1 settembre 2015 – 31 agosto 2016.

Il Comune di Brindisi, con nota prot. N.46041 del 15/5/2017, trasmetteva la comunicazione relativa alla previsione del raggiungimento dell’obiettivo.

Successivamente, con nota prot. N. 102746 del 15/11/2017, trasmetteva la documentazione necessaria alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di legge.

Dall’esame di cui sopra, Brindisi ha dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi fissati dalla normativa, con il risultato che l’importo dell’ecotassa per il 2017 è stato fissato in € 11,25 / Tons contro i € 25,82/Tons previsti inizialmente, ottenendo un risparmio di € 14,57/Tons.

Tale notizia è rimasta paradossalmente o colpevolmente, non è dato saperlo, in sordina. Non abbiamo, infatti, registrato interventi sull’argomento né da parte di chi dice di avere a cuore le sorti dei contribuenti brindisini né da parte dell’amministrazione comunale da cui, a questo punto, ci si aspetta un segnale a beneficio dei cittadini. Ciò attraverso un abbattimento della TARI mettendo a frutto i minori costi ottenuti per l’ecotassa, ma anche le economie maturate per le ridotte quantità conferite in discarica, alla luce dei risultati

della differenziata.

Al riguardo, è stata inviata una nota al Commissario straordinario Dott. Santi Giuffrè. L’ADOC di Brindisi, consapevole degli ulteriori margini di miglioramento esistenti, al fine di garantire ulteriori economie di spesa a vantaggio dei contribuenti – e per una sempre maggiore tutela dell’ambiente e del decoro cittadino – continuerà a tenere alta l’attenzione sull’argomento.



COMUNICATO STAMPA ADOC