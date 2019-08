Campionato Mondiale di F2, Campionato Europeo di F4 e Campionato Italiano di Formula Junior Elite Trofeo Foresti & Suardi.

Dal 23 al 25 agosto sul Lungomare Regina Margherita sarà di scena l’Adriatic Cup, evento sportivo con risvolti turisti e promozionali per territorio, organizzato dal Circolo Nautico Porta d’Oriente in collaborazione con FIM, UIM, Comune di Brindisi, Camera di Commercio di Brindisi, Assonautica Italiana, Autorità di Sistema del Mare Adriatico Meridionale, Capitaneria di Porto e Regione Puglia.

Il suggestivo specchio d’acqua del porto interno di Brindisi tornerà, dunque, ad ospitare le grandi competizioni motonautiche. Tre giorni di spettacolo imperdibile non solo per gli appassionati degli sport acquatici. Un fine settimana che entusiasmerà anche le famiglie e i turisti che in questo periodo si trovano a Brindisi che potranno curiosare tra i paddock, vedere team e piloti all’opera, assistere alle prove libere e alle varie manche di gare in programma.

Il Lungomare, come ogni anno, pullulerà di gente attratta dalle spettacolari performance delle potenti imbarcazioni che sfrecceranno nello “Stadio del Mare” di Brindisi. Per quanto riguarda i campionati di F2 ed F4, i 25 piloti in gara provengono da diversi Paesi del mondo: Lituania, Austria, Gran Bretagna, Usa, Spagna, Svezia, Portogallo, Norvegia, Germania, Emirati Arabi, Montecarlo, Italia. Fino ad ora, dal momento che le iscrizioni sono ancora aperte, il Paese maggiormente rappresentato è la Svezia, cinque imbarcazioni in F2 e una in F4, seguito dagli Emirati Arabi, quattro partecipanti al campionato di F2. Giacomo Sacchi è l’unico pilota di F2 che sventolerà la bandiera italiana. Per quanto riguarda il programma, certamente uno dei momenti più suggestivi è la sfilata delle imbarcazioni di F2 che si terrà domenica 25 agosto dalle 17.45 alle 18.15.

F2: l’imbarcazione numero 8 per Brindisi.

Tutti insieme a tifare Brindisi. Assoluta novità di quest’anno, infatti, la partecipazione di un’imbarcazione di F2, del team Danese- Comparato, che rappresenterà la città. Saranno visibili i loghi di Comune, Autorità di Sistema del Mare Adriatico Meridionale, Camera di Commercio. Alla guida dell’imbarcazione numero 8, Brent Dillard, pilota 33 enne nato in Florida, che dopo aver corso nel campionato americano di F1, da due anni partecipa all’F2 World Championship. Da un anno, infine, corre con il team Comparato di F2, padre e figlio. Dillard sarà a bordo di un modello Moore di costruzione francese, di colore grigio.

Prove libere di Formula Junior Inseguimento. A partire da quest’anno, i ragazzi di età compresa fra i 12 e i 18 anni, potranno provare il brivido di salire a bordo di un’imbarcazione di Formula Junior. I partecipanti, necessariamente dotati di licenza FIM, non dovranno aver preso parte al Campionato Italiano di Formula Junior. La prova non sarà valida per il Campionato Italiano Inseguimento

Di seguito il programma, nel quale vengono specificati esclusivamente i giorni e gli orari delle gare dei vari campionati. Fra una manche ed un’altra, da venerdì a domenica, sono previste le prove libere.

FRIDAY, AUGUST 23

12.00 Arrival Teams UIM Powerboat F2-F4-Formula Junior Elite

14.00 to 18.00 Document Control/Technical Control F2-F4-Formula Junior Elite

20.00 GALA DINNER- COCKTAIL DRESS

SATURDAY, AUGUST 24

8.00 to 19.00 Paddock Open

9.00 to 9.30 Drivers Briefing F2-F4

9.00 to 9.30 *Free Practice F. Junior Inseguimento (only new driver)

18.20 to 19.05 1^ Manche F.4

19.05 to 19.40 *1^ Manche F. Junior Inseguimento (only new driver)

SUNDAY, AUGUST 25

8.30 1^ Manche F. Junior Elite Group A

10.15 to 10.45 1^ Manche F. Junior Elite Group B

12.15 to 13.00 2^ Manche F4

13.00 to 13.30 *2^ Manche F. Junior Inseguimento (only new driver)

14.15 to 15.00 3^ Manche F4

15.00 to 15.30 2^ Manche F. Junior Elite Group B

16.30 to 17.15 4^ Manche F4

17.15 to 17.45 2^ Manche F. Junior Elite Group A

18.30 Race WC F2

Subito dopo la gara, sul palco che si trova sul Lungomare Regina Margherita, si svolgerà la cerimonia di premiazione