PD

Mercoledì 14 Febbraio, alle ore 17.30, presso l’aula consiliare di San Vito dei Normanni (municipio), saranno ospiti i candidati del Partito Democratico Fabiano Amati (Senato), Giovanni Epifani e Elisa Mariano (Camera), per incontrare i cittadini di San Vito e illustrare le proposte per i prossimi cinque anni del Paese.

M5S

I 5 stelle sono a Carovigno, presso l’hotel Villa Jole, a partire dalle 20 con “Un caffè a casa di….il candidato incontra i cittadini”: nell’occasione il consigliere regionale, Gianluca Bozzetti, presenterà l’evento a cui interverranno Anna Macina, candidata Uninominale alla Camera nel collegio Puglia 13, Patty L’Abbate candidata al Senato nel collegio Uninominale Puglia 4, Valentina Palmisano, plurinominale alla Camera, Puglia 3, e Marco Ruggiero, consigliere comunale di San Vito dei Normanni.

ZIZZA (NCI)

Oggi pomeriggio alle 18 presso la sala delle Mostre della Biblioteca Comunale di Ostuni si svolgerà un incontro tra l’Associazione Obiettivo Comune e i candidati dei collegi uninominali del centrodestra, ci sarà Vittorio Zizza per la Camera e Tommaso Scatigna per il Senato. Vi aspetto numerosi, sarà una bella occasione per condividere idee e progetti, uno sguardo al futuro del nostro territorio.

Sempre nella giornata di oggi Vittorio Zizza sarà presso i comitati elettorali di Fasano, Cisternino, Ostuni e San Vito dei Normanni per organizzare un’importante iniziativa del centrodestra che avrà luogo a San Vito dei Normanni il prossimo 16 febbraio presso il Laboratorio Urbano Ex Fadda.

Domani il candidato di Noi con l’Italia e dell’intero centrodestra sarà a Brindisi per incontrare le aziende del territorio.

EPIFANI (PD)

Incontro sui temi dell’agricoltura che si terrà sabato 17 febbraio alle ore 17,30 presso la biblioteca comunale di Ostuni.



MARIANO (PD)

Domani, mercoledì 14 febbraio, alle ore 9, l’on. Elisa Mariano prenderà parte ad un confronto televisivo fra tutti i candidati del collegio 12 della Camera dei Deputati.

Nel pomeriggio, alle ore 17.30, sarà a San Vito dei Normanni per prendere parte ad un incontro con i cittadini. Alle ore 18.30, invece, sarà impegnata in un incontro a San Pancrazio Salentino.



AMATI (PD)

Il consigliere regionale Fabiano Amati, candidato al Senato alle prossime elezioni del 4 marzo, parteciperà ad una serie di incontri pubblici.

Questi gli appuntamenti della settimana:

– GIOIA DEL COLLE martedì 13 febbraio alle ore 20,30 in Principe Amedeo 15

– LOCOROTONDO mercoledì 14 febbraio alle ore 19,00 presso Auditorium Comunale – via Vittorino da Feltre

– ADELFIA giovedì 15 febbraio alle ore 19,00 presso Sala comunale – corso Vittorio Veneto 122

– NOCI sabato 17 febbraio alle ore 19 presso Chiostro San Domenico – via della Repubblica 2

– BRINDISI domenica 18 febbraio alle ore 10,00 presso Cinema Andromeda – via Bozzano 2

– CISTERNINO domenica 18 febbraio alle ore 18,00 presso locali Splendida Dimora – via Regina Margherita 38



CASAPOUND

Conferenza stampa di Casapound per mercoledì 14 febbraio, presso la sala conferenze del Palazzo Granafei Nervegna a Brindisi. Interverranno il segretario nazionale e candidato Premier di CasaPound Italia Simone Di Stefano ed il candidato brindisino al Senato Marco Canepa.