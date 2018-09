I Carabinieri della Stazione di Erchie, al termine degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per minaccia aggravata, un 24enne del luogo. Il giovane, all’interno dell’abitazione di residenza ha tentato di colpire il fratello 26enne con un attrezzo agricolo per futili motivi riconducibili a pregressi dissapori familiari. Lo stesso è stato bloccato dall’energico intervento dei Carabinieri giunti nel frattempo allertati per la lite in corso. L’attrezzo è stato sequestrato.