Non è in pericolo la vita Antonio Ribezzi, l’uomo di 57 anni gambizzato stamattina al rione Bozzano di Brindisi.

Ribezzi, ex dipendente di Enel Produzione, in pensione da qualche mese, è stato colpito da alcuni colpi di pistola sparati da distanza ravvicinata da un uomo a bordo di una mountain-bike. Ribezzi ha riportato una ferita alla zona inguinale.

Davvero particolare la dinamica dell’agguato, dal momento che, prima di premere il grilletto, l’uomo in bici ha chiesto allo stesso Ribezzi la conferma delle generalità.

Il tutto è avvenuto intorno alle 12.00, a pochi metri dall’abitazione del ferito in Via Romania.

L’uomo era in compagnia della figlia 25enne che ha accusato un malore

Sul posto si dirette recate alcune pattuglie della Polizia Stadale e dei Carabinieri, assieme ai sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all’ospedale Perrino. In ospedale è stata condotta anche la figlia.

E’ già partita la caccia all’attentatore che, secondo le prime testimonianze, indossava una tuta grigia ed un cappello bianco. Le ricerche condotte dalle forze dell’ordine hanno rinvenuto tre bossoli e la bici, che è stata

abbandonata lungo la pista ciclabile tra Bozzano e Sant’Angelo.