Francesco Greco, 44enne di Brindisi, è stato vittima di un agguato messo a segno da ignoti nei pressi della sua abitazione.

E’ accaduto alle 14.30 di oggi in Via Benvenuto Cellini, al quartiere Sant’Elia. Alcuni uomini si sono appostati nei pressi del condominio e sono entrati in azione non appena Greco è sceso dalla propria Auto.

A quel punto i malviventi sono entrati in azione, hanno esploso cinque colpi di pistola verso il 44enne e poi si sono dati alla fuga.

Greco è stato soccorso e trasferito in ospedale mentre sul posto si sono diretti i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Brindisi, gli agenti della Sezione Volanti assieme ai colleghi della polizia scientifica.

Gli investigatori hanno immediatamente acquisito le testimonianza e, in queste ore, stanno a vagliando con attenzione tutte le videocamere installate nei pressi del condominio.