I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno tratto in arresto, flagranza di reato, Claudio Calò, 46enne del luogo.

L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati relativi agli stupefacenti, nel corso della perquisizione domiciliare effettuata nell’abitazione luogo di espiazione della misura cautelare, è stato trovato in possesso di 409 grammi di hashish, occultata all’interno di un mobile in legno del vano soggiorno, nonché di vario materiale per il confezionamento delle dosi, il tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto nella casa circondariale di Brindisi.

In passato, il Calò è stato arrestato per analogo reato, nella circostanza aveva occultato lo stupefacente sotto la lavatrice che aveva collocato in cucina.