Nessuna giornata in cui si è imparato qualcosa è andata persa. Bilancio positivo per il primo mese di riapertura del ristorante sociale Xfood, di San Vito dei Normanni, il cui staff si è arricchito dello chef Danilo Vita, che accompagnerà i ragazzi per tutta la stagione estiva 2020. Come già risaputo, Danilo Vita, chef di fama nazionale, particolarmente noto per aver “messo in riga la brasciola”, rivisitando e reinterpretando il famoso piatto tipico della tradizione pugliese, proprietario e fondatore del Creatività Restaurant, situato nel cuore del centro storico di Carovigno, ha messo a disposizione dei ragazzi di XFood la sua arte gastronomica, offrendo loro un’esperienza di crescita, unica nel suo genere, facendo della formazione professionale, un importante strumento di inclusione sociale.

E’ da questo concetto che, nel 2014, all’interno del laboratorio urbano ExFadda, è nato e cresciuto il progetto di XFood, inizialmente sostenuto dalla Regione Puglia, che è stato il primo ristorante sociale in Puglia che si è avvalso di personale composto da persone con disabilità impiegate in cucina e nel servizio in sala. Si tratta di persone che necessitano di un progetto di autonomia orientato ad aumentare la qualità della vita, attraverso un’esperienza lavorativa reale, in continua evoluzione, grazie alla collaborazione di Danilo Vita.

Il tutto arricchito dal coinvolgente entusiasmo dei ragazzi dello staff, che vi accoglieranno con il sorriso in una location d’eccezione, attraverso la qualità della sua cucina, sempre garantita dalla chef Annamaria Leozappa, e il pregio di nuovi piatti con Danila Vita, accompagnandovi in una esclusiva esperienza di gusto e di cuore. Vi aspettiamo.

XFood Ristorante Sociale c/o ExFadda