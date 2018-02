Il Teatro Kopó presenta LA SUPERCASALINGA di e con Roberta Paolini, in scena 10 e 11 febbraio alle ore 21 (la replica domenicale delle 18 è andata immediatamente sold-out). Al centro della scena c’è lei: una casalinga frustrata, burbera, bruttina e soprattutto molto sola. Come unico obiettivo da perseguire nella vita ha quello di sconfiggere lo sporco più ostinato.

Nella sua casa, tirata a lucido, le macchie hanno vita breve, poiché la Super Casalinga non dà loro scampo pronta a ricorrere a qualsiasi mezzo per sconfiggerle. La sua guerra inesorabile, instancabile e vittoriosa contro lo sporco impossibile subisce tuttavia una battuta d’arresto quando incontra lei, la Macchia, quella con la M maiuscola.

Non si tratta di una macchia qualunque ma la più difficile, ostinata, imbattibile. Inizia così uno scontro senza esclusione di colpi tra la donna e la sua irriducibile e metaforica antagonista.

Chi vincerà questa temibile guerra? La Super Casalinga è uno spettacolo sulle nevrosi della condizione femminile, in particolare associate alla cura della casa, come non ne sono mai stati prodotti in precedenza. La pièce racconta inoltre, con intelligenza e ironia, la storia di un incontro inaspettato e sconvolgente, uno di quelli che ti cambia la vita dopo averti provocato emozioni mai provate prima. Una storia un po’ bizzarra, che fa scoprire, anche attraverso fantasiose trasformazioni degli oggetti, la voglia di vivere e di divertirsi delle persone apparentemente più chiuse e scontrose.

Roberta Paolini lavora in ambito teatrale da più di dieci anni portando in scena spettacoli di teatro fisico comico e di narrazione. Formatasi alla Scuola di Arti Teatrali e Circensi di Milano, ha partecipato a numerosi workshop tenuti da artisti tra i quali Gardi Hutter, Jango Edwards e Paolo Nani. Lo spettacolo Pattine e Pattume, in duo con A. Pierattelli, ha preso parte a festival internazionali, fra cui IMOV Festival di Milano, Festival di Arte di Strada di Aosta, “La luna nel pozzo” di Caorle. Ha proseguito la sua formazione teatrale con maestri come Danio Manfredini, Arianna Scommegna, Leo Muscato, Roberto Anglisani e Marco Baliani. Con il corto teatrale La Moglie di Noè, di cui è autrice, ha partecipato a diversi concorsi tra cui Festival Uno Monologhi di Firenze, arrivando in finale e aggiudicandosi il premio del pubblico. Nel 2013 ha iniziato a lavorare allo spettacolo LA SUPERCASALINGA, di cui è autrice ed interprete.

Ufficio Stampa Teatro Kopó

Teatro Kopó

Piazza Crispi, 42

72100 Brindisi

Tel.: 3482118504

Website: http://www.brindisi.teatrokopo.it