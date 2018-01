Secondo il rapporto redatto dall’Eurispes sono oltre 60 milioni gli animali domestici che vivono nelle case degli italiani e nel 60,8% dei casi la compagnia scelta è quella dei cani. Questo trend in costante crescita ha determinato l’esigenza di avere figure professionali formate, per favorire un rapporto di reciproco scambio di comprensione, rispetto ed affetto. Le particolari esigenze dei nostri amici a quattro zampe devono essere conosciute ed approfondite per permettere la migliore relazione tra uomo e animale.

Per questo, il Centro di Formazione ed Educazione Cinofila Vir Labor organizza, da 2 febbraio al 25 maggio 2018, il primo Corso di Formazione del Salento per Addestratore Cinofilo riconosciuto dall’ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) a garanzia di alti standard di qualità e professionalità.

Il corso, della durata di 215 ore, viene svolto in formula week-end e permette al partecipante di acquisire una conoscenza da vero esperto animal care. Si trattano, infatti, materie quali l’addestramento sportivo, l’educazione sociale e il benessere del cane, con la possibilità di usufruire del Centro per fare esperienza diretta, con casi reali che si offrono nel contesto lavorativo dello stesso.

Questa figura professionale è in grado di riconoscere i comportamenti dell’animale e prevenire eventuali disturbi. L’addestratore ha inoltre il compito di favorire l’acquisizione delle qualità comportamentali, caratteristiche della razza di riferimento. Al termine del percorso formativo i partecipanti potranno iscriversi al Registro Addestratori Cinofili.



“Il percorso formativo – afferma Teodoro Semeraro, addestratore professionista e responsabile del corso – si pone l’obiettivo di formare persone capaci di operare nell’ambito dei processi educativi del cane, unendo le conoscenze teoriche le competenze pratiche con i cani, all’esperienza di tirocinio presso strutture convenzionate. Attraverso il corso vogliamo offrire un’elevata formazione finalizzata alla qualificazione dell’Addestratore Cinofilo, valida per la partecipazione ai concorsi pubblici e che consente di poter operare su tutto il territorio nazionale, in molteplici contesti educativi e sociali offrendo svariati sbocchi occupazionali”.

Un team di 5 affermati professionisti, provenienti da tutta Italia, svolgeranno le attività previste dal programma presso l’aula formativa e il campo di addestramento, attrezzato per le prove sportive, del Centro Cinofilo Vir Labor di Serranova (BR). Nei moduli di pratica sul campo, i partecipanti possono portare i propri cani, oppure avranno la possibilità di lavorare anche con soggetti messi a disposizione dalla scuola e dall’allevamento. Tutto il materiale didattico per lo studio verrà fornito dall’Organizzazione.

Per informazioni e iscrizioni:

Vir Labor s.r.l.

sede legale via Dalmazia 21/a BRINDISI,

mobile: 320.037.87.12

e-mail formazione@virlabor.it

web: www.virlabor.it

facebook: Vir Labor