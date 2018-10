Proseguono le attività del Circolo Arci La Manovella che, dopo aver dato il via ai corsi di lingua, propone presso la propria sede di Piazza Criscuolo, 18, nel centro storico di Mesagne, i corsi di musica.

Ricchissima, come di consueto, l’offerta formativa che prevede corsi di chitarra base e per bambini con Paolo Summa, tamburello e danza popolare con Livio Greco e percussioni africane con Gabriele Colucci.

È possibile iscriversi entro il 16 ottobre. La segreteria dell’associazione è aperta dal lunedì al sabato dalle 18.00 alle 20.00 in Piazza Criscuolo 18, nel centro storico di Mesagne.

La Manovella Circolo Arci è un’associazione culturale nata nel 2008 con l’obiettivo di promuovere la lettura e la cultura. Negli anni, la sede di piazza Criscuolo è diventata ricettacolo di persone, idee, arricchendosi di sfumature e progetti con l’organizzazione di eventi culturali, musicali, laboratori didattici legati alla musica, alla cooperazione internazionale e all’impegno sociale.

Per iscrizioni e informazioni è possibile telefonare al 349 5351946 o inviare una mail a associazionelamanovella@gmail.com.

Aggiornamenti costanti su facebook.