È stato presentato ufficialmente con una conferenza stampa a Castello Imperiali il corso per la qualifica professionale di “Operatore per l’organizzazione la preparazione e la realizzazione dei costumi di scena”. Il percorso formativo, che prenderà il via a partire dalla metà del mese di ottobre, è stato ideato dal Comune di Francavilla Fontana e dalla Società di Produzione Cinematografica Bunker Lab. L’attuazione del progetto sarà curata dall’Associazione FO.RI.S – Ente di Formazione Accreditato in Regione Puglia.

Alla presentazione del corso erano presenti il Sindaco Antonello Denuzzo, l’Assessore alle Attività Produttive Domenico Magliola, il Produttore di Bunker Lab Alessandro Contessa, il Presidente di FO.RI.S Angelo Guarini e il direttore di FO.RI.S Leonardo Mariggiò. Durante la conferenza è stato proiettato in anteprima lo spot realizzato per la promozione del corso.

L’istituzione del corso testimonia l’intensa attività della Regione Puglia che, con Apulia Film Commission, è impegnata a rafforzare il dialogo tra vari settori dell’industria e dell’artigianato con il Cinema.

Francavilla Fontana, capitalizzando la propria tradizione nel settore tessile, sarà location ispiratrice per l’attività didattica. L’obiettivo del corso è formare una figura professionale capace di supportare il costumista e l’assistente costumista prevalentemente nell’attività sul set. Il percorso si rivolge a ragazzi e ragazze disoccupati o inattivi che non abbiano superato i 35 anni di età e siano residenti o domiciliati in un comune della Regione Puglia. Sarà data priorità a laureati provenienti da Istituti di moda e design, Accademia delle belle arti, DAMS, scuole di recitazione e a chi ha maturato esperienza professionale nel settore o ambiti affini. Le 585 ore di aula si terranno a Brindisi, nella sede FO.RI.S, mentre gli stages si svolgeranno in aziende localizzate sia in Puglia, in particolare nella Città di Francavilla Fontana, sia fuori Regione .

Il corso, rivolto ad una platea di 20 partecipanti, è finanziato dalla Regione Puglia mediante il finanziamento del Fondo Sociale Europeo, pertanto è completamente gratuito per i partecipanti che riceveranno, inoltre, un rimborso orario. Il termine ultimo per completare l’iscrizione è fissato per il 9 ottobre 2019.

Tra i docenti, la costumista “Premio David di Donatello” Katia Dottori, impegnata nel 2018 proprio a Francavilla sul set del film “Un’avventura” con Laura Chiatti e Michele Riondino.

I dettagli ed il bando completo sono disponibili sul sito del comune di Francavilla Fontana e su quello dell’Associazione FO.RI.S.

L’attività è realizzata in collaborazione con il Centro per l’Apprendimento Permanente dell’Università degli studi di Bari, Fistel Cisl, Accademia della Moda, Bomba SRL, Mon Amour Sposa, Draka Production, Draka Distribution, Revok Film, Maison Nichifalco, Confezioni Orchidea e King’s Shirt.

Per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente FO.RI.S al numero 0831564216 o visitando il sito www.associazioneforis.it.

Comune di Francavilla Fontana