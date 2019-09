Scatta oggi, sabato 21 settembre, al PalaFlorio di Bari la Zurich Connect Supercoppa 2019 che apre ufficialmente la stagione 2019-20. Alle 18 si sfideranno Banco di Sardegna Sassari, finalista dell’ultimo campionato di Serie A, e la Vanoli Cremona vincitrice dell’ultima edizione della Final Eight di Coppa Italia. A seguire alle ore 20.30 i campioni d’Italia dell’Umana Venezia affronteranno l’Happy Casa Brindisi, finalista della scorsa edizione della Final Eight. Domenica 22 agli stessi orari le finali per il terzo posto e a seguire quella per il primo posto.

“Siamo molto soddisfatti della risposta del pubblico in queste settimane di prevendita – afferma il presidente della Lega Basket Egidio Bianchi – e sono sicuro che il numero aumenterà nei giorni delle gare. Umana Reyer Venezia, Banco di Sardegna Sassari, Vanoli Cremona e Happy Casa Brindisi non faranno certo mancare lo spettacolo per aggiudicarsi il primo trofeo della stagione e costituiranno un grande richiamo per gli appassionati. Da quando abbiamo aggiudicato a Bari la Supercoppa, abbiamo lavorato tanto insieme alle istituzioni locali e regionali, al comitato regionale della Federazione e ai media locali per ottenere una partecipazione massiccia a questo evento. Che ci auguriamo costituirà un messaggio importante e una ulteriore spinta alla diffusione del nostro sport in una grande città come Bari, che trarrà certo beneficio dalla organizzazione di grandi eventi come questa Supercoppa, in grado di coinvolgere l’interesse di un territorio”.

PREVENDITA: La prevendita della Zurich Connect Supercoppa, che ha il patrocinio del Comune di Bari e della Regione Puglia, è attiva all’indirizzo https://www.vivaticket.it/ita/tour/supercoppa-lba-2019/2142 e nei punti vendita Vivaticket.

In occasione della giornata inaugurale della Zurich Connect Supercoppa 2019 sarà possibile acquistare i biglietti e abbonamenti direttamente ai botteghini del PalaFlorio, che saranno aperti dalle ore 11:00

COSI’ IN TV

Tutte le gare saranno trasmesse da Eurosport 2 e Eurosport Player con questi orari:

SEMIFINALI (sabato 21/9):

• ore 18 Vanoli Basket Cremona – Banco di Sardegna Sassari;

• ore 20.30 Umana Reyer Venezia – Happy Casa Brindisi.

FINALI (domenica 22/9):

• ore 18 Finale 3°/4° Posto;

• ore 20.30 finale 1°/2° Posto.

ON LINE LE VOTAZIONI DELLA ZURICH CONNECT SUPERCOPPA

I tifosi saranno sempre più protagonisti in questa Zurich Connect Supercoppa. Saranno loro infatti loro a scegliere l’MVP della Zurich Connect Supercoppa 2019. Per esprimere il proprio voto basterà andare nella story Instagram dedicata che verrà condivisa sulla pagina @LegaBasketA ad inizio dell’ultimo quarto di gioco della finale. Sarà possibile esprimere la propria preferenza tra i due migliori giocatori di ciascuna squadra. Il giocatore della squadra vincitrice della Supercoppa che avrà ricevuto il maggior numero di preferenze sarà l’Mvp. Tutta on line anche la votazione del Miglior Difensore della manifestazione. Per esprimere il proprio voto basta andare nella story Instagram dedicata che verrà condivisa sulla pagina @LegaBasketA nella serata della Finale. Sarà possibile esprimere la propria preferenza tra i due giocatori selezionati per la loro attitudine difensiva. Il giocatore che avrà ricevuto il maggior numero di preferenze sarà il miglior difensore Zurich Connect Supercoppa 2019. La possibilità di esprimere le proprie preferenze è allargata anche alla scelta del miglior quintetto che sarà targato Fastweb. Per esprimere il proprio voto basta andare nella story Instagram dedicata che verrà condivisa sulla pagina @LegaBasketA a partire da lunedì mattina. Sarà possibile esprimere la propria preferenza tra i due migliori giocatori per ruolo di tutta la competizione. I giocatori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze comporranno il Miglior Quintetto Fastweb della Zurich Connect Supercoppa.