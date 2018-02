Tutto pronto per la Final8 di Coppa Italia, al via nel pomeriggio di oggi al Pala San Giacomo di Conversano con le gare valide per i quarti di finale.

Sarà in scena alle 20 la Junior Fasano, che affronterà il Bolzano in quella che è stata la finale degli ultimi due anni, vinta in entrambe le circostanze dalla compagine biancazzurra, a ranghi completi in vista dell’ostico match di stasera.

Arbitreranno l’incontro i sig.ri Zendali-Riello, con il programma di giornata completato dalle sfide Cingoli-Siracusa (ore 14), Bologna-Pressano (ore 16) e Conversano-Trieste (ore 18).

Tutte le gare odierne saranno trasmesse in diretta streaming sul sito www.pallamano.tv .