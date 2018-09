Prende il via il 5 ottobre il progetto de La Settimana del Benessere Sessuale 2018 con un ciclo di azioni mirate al tema “Favoriamo il Vostro Benessere di Vita” sul territorio brindisino e leccese, per tutto il mese di ottobre 2018. Gli eventi in programma hanno ricevuto il Patrocinio della FISS (Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica), e sono organizzati, come ogni anno dalla dott.ssa Gabriella Gravili, Counselor Professionista all’interno delle Relazioni d’Aiuto, Consulente in Sessuologia (iscritta rispettivamente nel registro nazionale dei Counselor Professionisti al n. 238 e all’interno dell’Albo nazionale FISS –), Formatrice e Coach per lo Sviluppo del Potenziale Umano.

Il progetto è alla sua quinta edizione e si sviluppa sui temi riguardanti la salute ed il benessere affettivo-sessuale, intesi come promozione di stili di vita salutari.

Tra questi, in particolare: il benessere della donna e dell’uomo; la prevenzione delle malattie trasmesse sessualmente; l’educazione all’affettività e a una sessualità consapevole, che passa per i più giovani anche attraverso la prevenzione di gravidanze indesiderate. Inoltre, per quelle coppie che si affannano per un progetto di vita difficile da concretizzarsi, si porrà l’attenzione sulla necessaria Procreazione Medica Assistita.

Questi gli appuntamenti inseriti nel calendario.

Sabato 6 ottobre a Brindisi con due eventi molto importanti: il primo è il Congresso Scientifico ECM, rivolto a Medici di Medicina Generale, Ginecologi, Urologi, Andrologi, e le altre figure sanitarie, “L’amore giocoso: tra benessere, prevenzione e procreatività” che si terrà dalle ore 8.15 alle ore 14,30, presso l’Hotel Nettuno. Relatori: Dott. Salvatore Brigante (Direttore U.O.S. di Chirurgia Urologica dell’Ospedale Perrino di Brindisi), Dott. Antonio Luperto (Ginecologo, Direttore Centro di Fisiopatologia della Riproduzione, Brindisi), Dott.ssa Rosanna Cavallo (Psicologa Clinica, Brindisi), Dott.ssa Gabriella Gravili (Counselor Relazionale a Mediazione Corporea con specialistica in Sessuologia), Dott.ssa Alessandra Capoti (Biologa, Responsabile dei Laboratori di Seminologia ed Embiologia, Brindisi). Modera il Dott. Raffaele Capone, Medico di Medicina Generale, Asl Brindisi.

Nel coffee break ci sarà un intermezzo di tango argentino a cura di Tango Levante di Ilaria Caravaglio.

Il secondo appuntamento è sempre per sabato 6 alle ore 18.15 all’Hotel Nettuno, con il Seminario scientifico-culturale multidisciplinare: Il Benessere della Persona e la Prevenzione Intelligente, rivolto alla collettività, centrato sul come facilitare il benessere della persona, che passa dalla dimensione intra-familiare, dalla vita di coppia alla dimensione lavorativa, per implementare buone prassi, che vadano a migliorare la qualità del quotidiano tra le mura domestiche e al di fuori, sviluppando il senso di sicurezza, di appartenenza e di autostima del singolo e della coppia. Relatori: Dott. Mario De Siati (Direttore di Urologia Ospedale delle Murgie, Bari), Dott.ssa Vita Caroli Casavola (Ginecologa, Brindisi); Dott.ssa Gabriella Gravili (Counselor Relazionale a Mediazione Corporea con specialistica in Sessuologia), Dott. Cosimo Damiano Carlucci (Presidente Nazionaale Fmpi CO.N.A.P.I Brindisi). Modera Salvatore Munafò, Presidente Rotary Brindisi.

A fine lavori: intermezzo di tango argentino a cura di Tango Levante di Ilaria Caravaglio.

Venerdì 5 ottobre prende il via la rassegna cinematografica itinerante, nelle città di Brindisi e Lecce, che permetterà di riflettere con una modalità impattante, quella cinematografica, su Abititudini e Costumi Affettivo-Sessuali, più vicini e più lontani da noi, nel rispetto del proprio vissuto sentimentale e del proprio orientamento, per consolidare la sfera di intimità affettiva e la complicità nella coppie. Nel dettaglio, la rassegna “Vite Straordinarie- Liberi di essere, liberi di amare” propone venerdì 5 ottobre a Brindisi presso l’ex Convento Santa Chiara alle ore 20.15 il film “Professor Marston e Wonder Women” di Angela Robinson; venerdì 12 ottobre a Lecce presso l’associazione Cecyntè in piazza Duca d’Atene, alle ore 20,15, il fim “L’amore imperfetto”di Francesca Muci; venerdì 19 ottobre, a Brindisi, nella Sala Conferenze di Palazzo Nervegna, alle ore 20.15 il film “Aquadro” di Stefano Lodovichi e infine venerdì 26 ottobre a Lecce sempre presso l’associazione Cecyntè, alle ore 20.15 il film “Disobbedience” di Sebastian Lelio. L’appuntamento clou della Settimana del Benessere Sessuale si terrà

Sabato 13 ottobre a Brindisi presso la sede Impresa Mamma, in piazza Cavalerio 15, alle ore 16.30, e domenica 14 ottobre, a Lecce presso l’associazione Cecyntè, si terrà il Laboratorio Emozionale per Giovani e Adulti, per la Gestione Efficace delle Dinamiche Interiori: “Liberi di Essere…”

Infine, per tutto il mese di ottobre, consulenze sessuologiche gratuite, su prenotazione (329.4486226), su Brindisi e Lecce: per Lui, per Lei e per la Coppia, per facilitare il primo contatto per i temi legati alla sfera Relazionale, Affettiva e Sessuale dell’Individuo e della Coppia.

Il Progetto ha ottenuto il Patrocinio della Provincia e del Comune di Brindisi, dell’Ordine dei Medici di Brindisi e del Rotary Brindisi, mentre vede come sponsor Rotary Brindisi, Impresa+, Progenia srl, Farmacia Rizzo, Poseidone, Casa di Cura Salus, Don Camillo Wines, La Fioreria di Ronzino Costantini.