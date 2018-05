Al via le Iscrizioni ai Corsi serali per adulti presso l’IPSIA “G. Ferraris di Brindisi”, che quest’anno offrirà, ai nuovi iscritti, l’opportunità di seguire un Corso Gratuito di n. 60 ore in “Saldatura”, finalizzato al rilascio della Certificazione ISO9606-1, EN ISO 9606-1.

Tale proposta nasce dalla volontà dell’IPSIA “G. Ferraris” di rispondere alla richiesta del mercato locale, fortemente orientata al settore metalmeccanico e a motivare il rientro nei circuiti formativi degli adulti NEET, drop-out, analfabeti di ritorno e soggetti in situazioni di svantaggio, nella certezza che il territorio debba investire in riqualificazione professionale come volano di coesione sociale e sviluppo economico.

A partire dall’a.s. 2018/2019 sarà attivato n. 1 Corso di Saldatura di n. 60 ore destinato agli iscritti al 1° periodo scolastico Corsi serali (equivalente al 1° e 2° anno di scuola superiore), in possesso del diploma di licenza Media, con un’età minima di 22 anni; n. 1 Corso di Saldatura di n. 60 ore destinato agli iscritti al 2° periodo scolastico (equivalente al 3° e 4° anno di scuola superiore), in possesso dell’ammissione al 3° anno di una qualsiasi scuola superiore, con un’età minima di 18 anni; n. 1 Corso di Saldatura di n. 60 ore destinato agli iscritti al 3° periodo scolastico (equivalente al 5°anno), in possesso dell’ammissione al 5° anno di una qualsiasi scuola superiore, con un’età minima di 22 anni.

Potranno frequentare il Corso di “Saldatura” gli studenti che risulteranno regolarmente iscritti al 1°, 2°, 3° periodo del Corso serale presso l’IPSIA “G. Ferraris”, in regola con il pagamento delle tasse scolastiche e con i prerequisiti del titolo di studio richiesto.

Condizione imprescindibile per accedere al Corso di “Saldatura” è la frequenza regolare delle attività scolastiche che consentirà, agli studenti frequentanti il 2° periodo (3° e 4° anno), la possibilità di conseguire, a conclusione dell’a.s. 2018/2019, la il Diploma di “Qualifica professionale” nel settore elettrico/meccanico, quale titolo di studio immediatamente spendibile nel mondo del lavoro, a cui si aggiunge, nel percorso formativo, la Certificazione di “Saldatura” ISO9606-1, EN ISO 9606-1 previo superamento di un esame finale. Stessa opportunità avranno gli studenti iscritti al 3° periodo (5° anno) che potranno conseguire la Certificazione di Saldatura ISO9606-1, EN ISO 9606-1 o, un Corso avanzato di 2° livello con conseguimento della Certificazione ISO 3832, unitamente al Diploma di Tecnico in Manutenzione e assistenza tecnica.

Gli interessati potranno rivolgersi in segreteria didattica presso l’IPSIA “G. Ferraris”, in via Adamello 18 (di fronte l’ex Ospedale Di Summa) dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle 13.00 o inviando una email all’indirizzo brri010007@istruzione.it. Sito on line: www.ipsiaferrais.gov.it

Referente dei Corsi serali: prof. Almanio ROMANO, cel. 3349105032;

Referente Corsi di Saldatura: prof. Roberto D’ADORANTE, cel. 3281476585.