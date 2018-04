Neanche il tempo di gioire per il successo nel derby di Conversano e per il 1° posto nella Poule Play-Off, che è già vigilia di semifinali scudetto per la Junior Fasano, impegnata il 1° maggio, alle 18.15 a Lavis contro il Pressano in gara 1 del doppio confronto che si completerà sabato 5 maggio con gara 2 alle 19.30 nella palestra Zizzi.

I ragazzi guidati dal tecnico Francesco Ancona sono giunti nella giornata di ieri in terra trentina, ed hanno sostenuto nel pomeriggio di oggi l’allenamento di rifinitura nel Palasport di Mezzocorona, recuperando, nonostante i tanti impegni ravvicinati, la miglior condizione possibile in vista dell’incontro di domani, che si preannuncia indubbiamente ostico.

Gli avversari infatti, che hanno concluso al 4° posto la Poule Play-Off, hanno dimostrato tutto il loro valore vincendo la Coppa Italia a Conversano lo scorso febbraio, e nei due precedenti stagionali vi è al momento assoluta parità, con il Pressano vittorioso a Fasano (25-19) nella partita d’andata della 2^ fase, e con la Junior brava ad espugnare il PaLavis (28-27) nel match di ritorno.

A dirigere gara 1 delle semifinali tra il team giallonero e la compagine capitanata da Flavio Messina sarà la coppia arbitrale Di Domenico-Fornasier, con la sfida che sarà trasmessa anche in diretta tv Su Sportitalia (canale 60 del Digitale Terrestre e 225 di Sky), ed in live streaming su www.pallamano.tv. Completa il tabellone l’incontro tra Bolzano e Conversano, in programma sempre domani alle ore 18.15 nel capoluogo altoatesino. Anche per questo confronto gara 2 è fissata per il 5 maggio in terra pugliese.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO