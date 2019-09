Venerdì 6 settembre, alle ore 1:30, il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ceglie Messapica ha segnalato il ricovero di un ferito 57enne del luogo, titolare di un’attività ricettiva, a seguito di aggressione. La vittima ha riferito che alle ore 01:00 circa, tre individui di corporatura robusta e con accento del luogo lo avevano aggredito nel piazzale antistante la struttura ricettiva, pestandolo brutalmente senza rivelarne le motivazioni.

Dopo le prime cure, la parte offesa è stata trasferita presso l’ospedale di Francavilla Fontana dove è gli è stata diagnosticata la frattura dell’orbita oculare e del setto nasale. A seguito degli accertamenti effettuati, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà tre persone, un 54enne, un 30enne e un 24enne del luogo, tutti per concorso in lesioni personali gravi. Nello specifico, è stato accertato che i tre indagati si sono resi responsabili dell’aggressione in danno del 57enne. Il movente della vicenda è da ricercare in alcuni apprezzamenti e lusinghe rivolte dal ristoratore alla fidanzata di uno dei tre e precisamente il 30enne, fatto avvenuto all’interno di un locale pubblico di Ceglie.

L’evento fa scattare una spedizione punitiva da parte dei tre indagati, viene rintracciato il 57enne che viene aggredito violentemente, attualmente è ricoverato, in osservazione presso ospedale civile di Francavilla Fontana con la diagnosi “trauma cranio facciale con frattura composta tetto orbitale sinistro – frattura composta ossa del naso – contusioni toraciche multiple”.

Nella circostanza, a seguito di conseguente perquisizione domiciliare, il 54enne cegliese è stato, altresì, denunciato per la violazione dei previsti obblighi di custodia in riferimento alla detenzione di un fucile calibro 20 marca Beretta, nonché per l’illecita detenzione di 18 munizioni calibro 7.65; l’arma e le munizioni sono state sottoposte a sequestro.