Consueto appuntamento questa sera, alle 21.30, con la trasmissione di basket “Zona 85”, condotta da Renato Rubino e Andrea Pezzuto. In discussione i temi della nona giornata di campionato di Lega A e, in particolare, la sconfitta della Happy Casa Brindisi, in casa,contro Reggio Emilia. Ospiti il viceallenatore della squadra brindisina, Alberto Morea, e il tifoso doc, Raffaele Mauro.

Nel corso della trasmissione saranno proposti filmati dei momenti più importanti, a livello tattico, della partita del PalaPentassuglia, con commenti e interviste ai protagonisti. Al termine di Zona 85 andrà in onda, sempre su Canale 85, la telecronaca registrata della partita Happy Casa Brindisi e Reggio Emilia.