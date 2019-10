Il Presidente della Camera di Commercio di Brindisi, dr. Alfredo Malcarne, è stato eletto vice Presidente dell’Unione delle Camere di Commercio di Puglia, con delega alla Blue Economy ed alla Programmazione Economica.

Il tutto, nel corso dei lavori della Giunta di Unioncamere Puglia, riunitasi nel pomeriggio di ieri.

“Al di là del riconoscimento personale – afferma il dr. Malcarne – ritengo sia un risultato importante per la Camera di Commercio di Brindisi e per l’impegno con cui svolge un ruolo attivo nel contesto economico della provincia e nel sistema camerale regionale. Quella di Brindisi, come è noto, è stata la prima camera di commercio ad occuparsi di programmazione economica internazionale attraverso l’Interreg Italia-Grecia, sin dal 1999. Un impegno che proseguirà nelle prossime settimane, grazie ad un ruolo di regia nell’ambito della realizzazione del progetto internazionale ‘Smart Adria’.

Quanto alla Blue Economy, invece, offriamo ad Unioncamere Puglia una esperienza pluriennale maturata alla guida di Assonautica nazionale ed una forte determinazione nel perseguire gli obiettivi di crescita dell’economia del mare a livello regionale”.